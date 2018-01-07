Поклонники подвергли критике Алексея Воробьева за снимок без фильтров
Алексей Воробьёв разместил в микроблоге в Instagram новый фотоснимок, где певец предстал без фильтров. Популярный артист вместо большого количества положительных комментариев и отзывов, сообщают СМИ, получил критические замечания в свой адрес.
Поп-исполнитель Алексей Воробьёв сделал фотоснимок в чёрно-белой гамме. При ознакомлении с фото, сделанным в режиме селфи, многочисленные подписчики отметили, что артист выделил только глаза. Снимок популярного певца вызвал различные мнения среди поклонников. Подписчики поп-исполнителя разделились на группы, указав на сюжет снимка: на нём Воробьёв изображён с голым торсом на фоне домашнего интерьера.
Поклонники написали, что почему-то один глаз у артиста чуть-чуть ярче другого. Большая часть поклонников звезды полагает, что фильтры к данному снимку всё же применялись. Особо отмечено практически полное отсутствие восхищённых отзывов и положительных комментариев.
Поп-исполнитель Алексей Воробьёв сделал фотоснимок в чёрно-белой гамме. При ознакомлении с фото, сделанным в режиме селфи, многочисленные подписчики отметили, что артист выделил только глаза. Снимок популярного певца вызвал различные мнения среди поклонников. Подписчики поп-исполнителя разделились на группы, указав на сюжет снимка: на нём Воробьёв изображён с голым торсом на фоне домашнего интерьера.
Поклонники написали, что почему-то один глаз у артиста чуть-чуть ярче другого. Большая часть поклонников звезды полагает, что фильтры к данному снимку всё же применялись. Особо отмечено практически полное отсутствие восхищённых отзывов и положительных комментариев.
Автор: Семен Зайцев