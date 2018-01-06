В Ростовской области нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим с детьми
В Ростовской области мужчина в нетрезвом состоянии открыл огонь из карабина и задел случайных прохожих с детьми. Нападавший вел стрельбу из оружия в землю, но пули отрекошетили и попали по ногам подростков.
В понедельник, 1 января, в Красносулинском районе Ростовской области мужчина в состоянии подпития вышел на улицу и решил пострелять из карабина «Сайга», не обратив при этом внимания на оказавшихся неподалеку прохожих в компании с детьми. Несмотря на намерения стрелка выстрелить пару очередей просто в землю, некоторые пули попали в случайных людей, при этом серьезно травмировав конечности нескольких подростков. Очевидцами была вызвана скорая помощь. Прибывшие медицинские сотрудники оказали помощь пострадавшим детям и госпитализировали их.
Горожане сообщили, что стрелявшему мужчине незадолго до инцидента были нанесены телесные повреждения при случайной уличной стычке, и таким способом, как сознался сам стрелок, он пытался отомстить обидчикам. Однако под гнев выпившего гражданина попались случайные жители, которые никакой причастности к его избиению не имели.
В понедельник, 1 января, в Красносулинском районе Ростовской области мужчина в состоянии подпития вышел на улицу и решил пострелять из карабина «Сайга», не обратив при этом внимания на оказавшихся неподалеку прохожих в компании с детьми. Несмотря на намерения стрелка выстрелить пару очередей просто в землю, некоторые пули попали в случайных людей, при этом серьезно травмировав конечности нескольких подростков. Очевидцами была вызвана скорая помощь. Прибывшие медицинские сотрудники оказали помощь пострадавшим детям и госпитализировали их.
Горожане сообщили, что стрелявшему мужчине незадолго до инцидента были нанесены телесные повреждения при случайной уличной стычке, и таким способом, как сознался сам стрелок, он пытался отомстить обидчикам. Однако под гнев выпившего гражданина попались случайные жители, которые никакой причастности к его избиению не имели.
Автор: Дягилев Михаил