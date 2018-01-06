В Сети появился первый полный обзор Nokia 6 2018 года

Главной проблемой последних поколений гаджетов от Nokia всегда была скорость их работы. Многие эксперты отмечали, что аппараты данного типа имеют плохие процессоры, которые быстро сажают батарею и не дают современным приложениям нормально функционировать. В 2016 году бренд применял чипы Snapdragon 430, которые уже тогда считались довольно посредственными. В гаджете Nokia 6 создатели решили совместить весь потенциал приборов ранних поколений, дополнив его качественным железом.Главной положительной особенностью девайса стал новый процессор Snapdragon 630. Он работает с оперативной памятью LPDDR4 и имеет частоту дискретизации на 2,2 гигагерца. За графическую составляющую прибора отвечает чип Adreno 508, так получивший положительные отзывы критиков. Чипсет производится по нормам 14 нм технологического процесса, что позволяет уменьшить расход энергии. Вместе с вышеперечисленными нововведениями компания решила сохранить привычный для всех объем встроенной памяти, представленный в вариациях в 32 и 64 гигабайта соответственно. Помимо этого, пользователей ждет приятный сюрприз в виде возможности установки дополнительной карты памяти размером до 128 гигабайт. На одной из конференций представители компании отметили, что не видят необходимости повышать стоимость приборов из-за их объема ПЗУ.Немаловажным плюсом девайса является его стоимость. Она варьируется от 230 до 260 долларов, ввиду чего каждый потребитель может позволить себе приобрести аппарат по приемлемой цене. Nokia 6 2018 года будет доступна в двух конфигурациях с разным размером встроенной памяти, однако различие в стоимости при этом составит всего 30 долларов. Представители компании отмечают, что по данной цене вряд ли получится приобрести флешку на 32 гигабайта, ввиду чего приобретение более дорогой вариации может оказаться выгодным во всех смыслах.Аппарат получил не менее интересный новый функционал. В модели реализована функция Dual-Sight, которая ранее была представлена только в Nokia 7 и Nokia 8. Она позволяет использовать обе камеры одновременно, а потом совмещать изображения, делая достаточно интересные коллажи. Пользователи оценили данное нововведение и даже подписали петицию по поводу того, чтобы крупные сервисы видеохостинга включили ее на свой сайтах, однако пока этого так и не произошло. Фронталка получила разрешение 8, а основная камера – 16 мегапикселей. При этом, обновленные сенсоры и датчики на объективе позволяют делать качественные изображения даже при низком уровне света. Камера смартфона первой генерации выдавала весьма посредственные снимки, так что улучшения в этой области были бы весьма кстати. Также стоит выделить наличие нескольких встроенных программ для обработки фотографий, имеющих ряд преимуществ перед сторонними. Недостатком в данном случае является отсутствие стабилизации изображения, однако оно компенсируется использованием необходимого программного обеспечения. В целом, аппарат может выдавать отличные фотографии и видеозаписи с разрешением в FullHD. Nokia 6 нового образца выполнена в духе минимализма с четкими контурами и слегка загнутыми краями. Главное изменение — переезд сканера отпечатка пальца на заднюю крышку. В ходе предварительных тестирований аппарата удалось установить, что подобное расположение значительно удобнее сенсора на кнопке «домой», который используется многими брендами, включая Apple. В будущем бренд намерен полностью перейти на технологию сканирования на самом экране, однако пока данная система находится на стадии разработки и предварительных тестирований.Новинка будет доступна в двух цветовых решениях — черный и серебристый. Первый получит несколько полосок оранжевого цвета по бокам, которые стали отличными акцентами в довольно строгом внешнем виде гаджета. Дисплей также остался без особых изменений. Бренд решил не экспериментировать с безрамочными экранами, благодаря чем смартфон получился каноничным и простым. Прошлогодняя модель отличалась хорошими показателями в тестах дисплея, так что действительно можно было ничего не менятьОбъем батареи в новом Nokia 6 составил 3 тысячи миллиампер часов. Благодаря адаптивной операционной системе прибор расходует значительно меньше энергии, благодаря чему работает стабильно и долго. Среди недостатков стоит выделить microUSB, который давно отошел в прошлое. Представители компании никак не объяснили использование устаревшего порта, однако заверили, что в новых моделях будет применяться Type-C. Вместо него было решено установить поддержку современного Bluetooth 5. Начало продаж смартфона запланировано на конец текущего месяца в Китае. До России аппарат доберется весной, однако о его рублевой стоимости пока ничего не известно.