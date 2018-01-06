Замначальник СУ МВД по КБР обнаружен мертвым на своем рабочем месте
Замначальника СУ МВД по КБР обнаружили мертвым на своем рабочем месте. Его смерть наступила 5 января.
На данный момент подробности случившегося не сообщаются, идет следствие в рамках открытого уголовного делопроизводства. Информацию о смерти зама Следственного управления по КБР сообщил источник РИА "Новостям".
На данный момент подробности случившегося не сообщаются, идет следствие в рамках открытого уголовного делопроизводства. Информацию о смерти зама Следственного управления по КБР сообщил источник РИА "Новостям".
Автор: Маргарита Лисарова