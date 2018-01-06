В Пушкине грабитель бутылкой забил девушку до полусмерти
В Пушкине грабитель бутылкой забил девушку до полусмерти и забрал десять тысяч рублей. С тяжелыми травмами молодую женщину госпитализировали.
Инцидент произошел в Пушкине в подъезде дома. Пострадавшая оказалась работником букмекерской конторы. Злоумышленника, зверски избившего женщину, разыскивает полиция.
Инцидент произошел в Пушкине в подъезде дома. Пострадавшая оказалась работником букмекерской конторы. Злоумышленника, зверски избившего женщину, разыскивает полиция.
Автор: Артемов Сергей