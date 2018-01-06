Порошенко надеется, что в этом году на Украину придут "серьезные" инвесторы
Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в Украину могут прийти «серьезные» инвесторы. По словам президента, благодаря вложениям средств в производство страна продолжит развиваться и выходить из кризиса.
«В 2018 году Украину ждет новая ступень развития. В объединенных территориальных общинах будут пожинать плоды децентрализации, которая также продолжится. Обновленные суды будут выносить приговоры коррупционерам. Кроме того, мы уже начали ремонтировать дороги и проводить в порядок страну после того, что с ней произошло за годы кризиса. Тенденции развития можно увидеть и в повышении реального дохода населения даже с учетом темпов инфляции», - рассказал Порошенко.
Также украинский президент отметил, что в 2018 году начнутся поставки современного летального вооружения от США и других иностранных партнеров. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета, который должен будет увеличиться примерно на 3 миллиарда долларов.
«Только оборонная способность даст возможность в будущем отойти от такой необходимости и направить еще больше денежных средств на развитие государства. Для того, чтобы достигнуть поставленных целей, нужно полное объединение общества, стремящегося к единым перспективам», - сообщил президент.
«В 2018 году Украину ждет новая ступень развития. В объединенных территориальных общинах будут пожинать плоды децентрализации, которая также продолжится. Обновленные суды будут выносить приговоры коррупционерам. Кроме того, мы уже начали ремонтировать дороги и проводить в порядок страну после того, что с ней произошло за годы кризиса. Тенденции развития можно увидеть и в повышении реального дохода населения даже с учетом темпов инфляции», - рассказал Порошенко.
Также украинский президент отметил, что в 2018 году начнутся поставки современного летального вооружения от США и других иностранных партнеров. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета, который должен будет увеличиться примерно на 3 миллиарда долларов.
«Только оборонная способность даст возможность в будущем отойти от такой необходимости и направить еще больше денежных средств на развитие государства. Для того, чтобы достигнуть поставленных целей, нужно полное объединение общества, стремящегося к единым перспективам», - сообщил президент.
Автор: Махов Артем