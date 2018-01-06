Под Санкт-Петербургом в лесу нашли сгнивший труп мужчины
В лесополосе под Санкт-Петербургом был найден сгнивший и объеденный труп неизвестного мужчины. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные работы.
По информации первоисточника, обнаруженный труп указывает на то, что мужчине было примерно 55 лет. За время нахождения в лесной чаще тело успело сильно сгнить и обезобразиться так, что теперь для установления личности погибшего потребуется доскональная экспертиза.
В данный момент времени работники правоохранительных структур устанавливают все возможные обстоятельства, предпосылки и саму личность погибшего. Труп отправлен в областной морг для уточнения произошедшего.
По информации первоисточника, обнаруженный труп указывает на то, что мужчине было примерно 55 лет. За время нахождения в лесной чаще тело успело сильно сгнить и обезобразиться так, что теперь для установления личности погибшего потребуется доскональная экспертиза.
В данный момент времени работники правоохранительных структур устанавливают все возможные обстоятельства, предпосылки и саму личность погибшего. Труп отправлен в областной морг для уточнения произошедшего.
Автор: Дягилев Михаил