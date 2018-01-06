В Сочи огонь полностью охватил трехэтажный жилой дом
В Сочи пожар охватил трехэтажный жилой дом. По информации от местных спасателей, общая площадь пожара достигла порядка 150 квадратных метров.
Инцидент произошел в частном секторе Адлера сегодня в дневное время. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме. По предварительной информации, в момент инцидента в здании находились три человека, которые самостоятельно вышли из него еще до приезда спасателей.
По данным полиции, причиной пожара могла стать старая проводка, которая начала искрить, подпалив диван в гостиной. В ходе инцидента никто из жителей дома не пострадал. В настоящее время на месте пожара работают правоохранители, выясняющие точные причины инцидента.
Инцидент произошел в частном секторе Адлера сегодня в дневное время. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме. По предварительной информации, в момент инцидента в здании находились три человека, которые самостоятельно вышли из него еще до приезда спасателей.
По данным полиции, причиной пожара могла стать старая проводка, которая начала искрить, подпалив диван в гостиной. В ходе инцидента никто из жителей дома не пострадал. В настоящее время на месте пожара работают правоохранители, выясняющие точные причины инцидента.
Автор: Махов Артем