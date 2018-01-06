Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна ипотека под 6% годовых
Малоимущие семьи в РФ смогут в 2018 году воспользоваться ипотекой, речь идёт о кредитовании приобретения нового жилья под 6% годовых. Это станет возможным тем семьям, в которых второй ребёнок и последующие были рождены с 1 января 2018 года.
Министерство строительства РФ внесло предложение в правительство охватить семьи с небольшими доходами новыми ипотечными продуктами, их необходимо адаптировать к супружеским парам, имеющим низкие доходы. Отмечено, что на ипотеку в размере 6% годовых смогут рассчитывать 620 тысяч малоимущих семей. Об этом информируют специалисты ВЦИОМ и Росстата. Роман Сычев, гендиректор компании Tekta Group, полагает, что для пар, не имеющих больших доходов, необходимо ввести выплату каждый месяц не более 10 тыс. рублей.
Сычев отметил, что помощь малоимущим семьям с одним и более ребёнком поможет закрывать до 50% финансовой нагрузки от продуктов ипотеки. Ежемесячный обязательный платёж по ипотечным продуктам в РФ составляет в настоящее время 20 тыс. рублей.
Министерство строительства РФ внесло предложение в правительство охватить семьи с небольшими доходами новыми ипотечными продуктами, их необходимо адаптировать к супружеским парам, имеющим низкие доходы. Отмечено, что на ипотеку в размере 6% годовых смогут рассчитывать 620 тысяч малоимущих семей. Об этом информируют специалисты ВЦИОМ и Росстата. Роман Сычев, гендиректор компании Tekta Group, полагает, что для пар, не имеющих больших доходов, необходимо ввести выплату каждый месяц не более 10 тыс. рублей.
Сычев отметил, что помощь малоимущим семьям с одним и более ребёнком поможет закрывать до 50% финансовой нагрузки от продуктов ипотеки. Ежемесячный обязательный платёж по ипотечным продуктам в РФ составляет в настоящее время 20 тыс. рублей.
Автор: Семен Зайцев