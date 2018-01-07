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Новая фишинговая атака маскируется под приложение Uber для Android
Эксперты Symantec нашли в Google Play вредоносную программу, которая маскируется под приложение Uber для Android. По словам специалистов, перед установкой софта такого типа необходимо обязательно проверить его антивирусом.

Новая фишинговая атака маскируется под приложение Uber для Android


Аналог Uber с официальными знаками приложения и схожим интерфейсом после обновления требует повторную авторизацию. Наиболее опасным для пользователей является то, что в программу нужно вводить данные банковской карты, позволяющие оплачивать перевозки непосредственно с программы.

Для сокрытия кражи данных вирус показывает местоположение человека, используя открытые геолокационые программы Uber. Пользователь начинает думать, что применяет официальное приложение, ввиду чего не только может перечислить деньги за поездку, но и дать данные о банковских счетах для автоматического списания средств.

Специалисты отмечают, что подлинное приложение не требует ввода данных о банковских картах, направляя пользователя на сайт самой кредитной организации, куда он и должен войти для перевода. В настоящее время программа отсутствует на Google Play, однако эксперты уверены, что в скором времени появятся его аналоги.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 01:30
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