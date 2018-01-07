Новая фишинговая атака маскируется под приложение Uber для Android
Эксперты Symantec нашли в Google Play вредоносную программу, которая маскируется под приложение Uber для Android. По словам специалистов, перед установкой софта такого типа необходимо обязательно проверить его антивирусом.
Аналог Uber с официальными знаками приложения и схожим интерфейсом после обновления требует повторную авторизацию. Наиболее опасным для пользователей является то, что в программу нужно вводить данные банковской карты, позволяющие оплачивать перевозки непосредственно с программы.
Для сокрытия кражи данных вирус показывает местоположение человека, используя открытые геолокационые программы Uber. Пользователь начинает думать, что применяет официальное приложение, ввиду чего не только может перечислить деньги за поездку, но и дать данные о банковских счетах для автоматического списания средств.
Специалисты отмечают, что подлинное приложение не требует ввода данных о банковских картах, направляя пользователя на сайт самой кредитной организации, куда он и должен войти для перевода. В настоящее время программа отсутствует на Google Play, однако эксперты уверены, что в скором времени появятся его аналоги.
Аналог Uber с официальными знаками приложения и схожим интерфейсом после обновления требует повторную авторизацию. Наиболее опасным для пользователей является то, что в программу нужно вводить данные банковской карты, позволяющие оплачивать перевозки непосредственно с программы.
Для сокрытия кражи данных вирус показывает местоположение человека, используя открытые геолокационые программы Uber. Пользователь начинает думать, что применяет официальное приложение, ввиду чего не только может перечислить деньги за поездку, но и дать данные о банковских счетах для автоматического списания средств.
Специалисты отмечают, что подлинное приложение не требует ввода данных о банковских картах, направляя пользователя на сайт самой кредитной организации, куда он и должен войти для перевода. В настоящее время программа отсутствует на Google Play, однако эксперты уверены, что в скором времени появятся его аналоги.
Автор: Махов Артем