В Сети появились чертежи сгибающегося дисплея для новых гаджетов Apple
По заказу Apple конструкторы из подразделения LG Display разрабатывают сгибающийся OLED дисплей. По мнению экспертов, iPhone с подобным экраном появится к 2020 году.
В Сеть попали рисунки гибкого складывающегося дисплея от LG Display, которые взяты из заявки на патент новой технологии. По данным источника, Apple в сотрудничестве с LG активно ведет разработку устройства с подобным типом экрана. Данные гаджеты вытеснят с рынка существующую линейку "яблочных девайсов", ведь модель со сгибающимся экраном сможет выполнять различные функции в зависимости от ситуации, превращаясь в небольшой планшет либо в рабочую станцию.
В Сеть попали рисунки гибкого складывающегося дисплея от LG Display, которые взяты из заявки на патент новой технологии. По данным источника, Apple в сотрудничестве с LG активно ведет разработку устройства с подобным типом экрана. Данные гаджеты вытеснят с рынка существующую линейку "яблочных девайсов", ведь модель со сгибающимся экраном сможет выполнять различные функции в зависимости от ситуации, превращаясь в небольшой планшет либо в рабочую станцию.
Автор: Артемов Сергей