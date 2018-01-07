Компания Lenovo официально анонсировала новый планшет Tablet 10
Китайская компания Lenovo официально сделала анонс своего нового планшета Tablet 10. Это заявление было озвучено во время проведения презентации на экспозиции CES 2018.
Сотрудники компании Lenovo сообщили гостям выставки обо всех параметрах гаджета и показали в действии производительность испытанного образца. В соответствие приведенным данным, у Tablet 10 установлена ОС Windows 10 и производительный процессор Intel Celeron новейшей серии N. Дисплей на 10 дюймов, как было показано представителями компании, имеет функцию распознавания не только кончиков пальцев, но и стержня стилуса. Базовая объемная производительность аккумулятора рассчитана на 9 часов прямого использования.
У планшета есть встроенная функция присоединения дополнительной фирменной клавиатуры. Специалисты Lenovo считают, что новый гаджет Tablet 10 сможет активно прижиться в бизнесе благодаря уникальной возможности подключения модуля с зашифровкой TPM, а также сканера ладони хозяина планшета. Экономисты оценят пользу последней версии с установленным модемом LTE.
Сотрудники компании Lenovo сообщили гостям выставки обо всех параметрах гаджета и показали в действии производительность испытанного образца. В соответствие приведенным данным, у Tablet 10 установлена ОС Windows 10 и производительный процессор Intel Celeron новейшей серии N. Дисплей на 10 дюймов, как было показано представителями компании, имеет функцию распознавания не только кончиков пальцев, но и стержня стилуса. Базовая объемная производительность аккумулятора рассчитана на 9 часов прямого использования.
У планшета есть встроенная функция присоединения дополнительной фирменной клавиатуры. Специалисты Lenovo считают, что новый гаджет Tablet 10 сможет активно прижиться в бизнесе благодаря уникальной возможности подключения модуля с зашифровкой TPM, а также сканера ладони хозяина планшета. Экономисты оценят пользу последней версии с установленным модемом LTE.
Автор: Дягилев Михаил