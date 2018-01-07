Катя Гордон посоветовала Анастасии Волочковой лечиться
В своем аккаунте Instagram Анастасия Волочкова не перестает хвастаться атрибутами своей шикарной жизни. В ответ на это ведущая и журналист Екатерина Гордон порекомендовала балерине пройти курс лечения, предложив обратиться за помощью к ней.
Екатерина Гордон своеобразно отреагировала на комментарии Анастасии Волочковой к выложенным в Instagram личным фотографиям, на которых балерина стоит рядом с эксклюзивным автомобилем марки Maybach. Волочкова утверждает, что ей теперь можно все, ссылаясь на свои танцевальные достижения. Звезда балета хвастается наличием дорогого авто, отмечая, что в пару к белому Maybach ей нужен еще черный, поездкой на Мальдивы и объятиями нового возлюбленного. При этом она призывает всех не завидовать ей, а радоваться ее успехам.
В ответ на это, Екатерина Гордон предложила Волочковой пройти курс лечения, обратившись за помощью к ней, ведь по первому образованию Гордон - психолог. Хвастовство балерины ведущая назвала "полной шизохренью". Многие фолловеры согласились с диагнозом Екатерины Гордон и посоветовали Волочковой последовать ее рекомендациям.
Екатерина Гордон своеобразно отреагировала на комментарии Анастасии Волочковой к выложенным в Instagram личным фотографиям, на которых балерина стоит рядом с эксклюзивным автомобилем марки Maybach. Волочкова утверждает, что ей теперь можно все, ссылаясь на свои танцевальные достижения. Звезда балета хвастается наличием дорогого авто, отмечая, что в пару к белому Maybach ей нужен еще черный, поездкой на Мальдивы и объятиями нового возлюбленного. При этом она призывает всех не завидовать ей, а радоваться ее успехам.
В ответ на это, Екатерина Гордон предложила Волочковой пройти курс лечения, обратившись за помощью к ней, ведь по первому образованию Гордон - психолог. Хвастовство балерины ведущая назвала "полной шизохренью". Многие фолловеры согласились с диагнозом Екатерины Гордон и посоветовали Волочковой последовать ее рекомендациям.
Автор: Артемов Сергей