СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной обездоленных и бедных людей
Ксения Собчак, кандидат на пост президента РФ, полагает, что Россия, по мнению, является страной обездоленных и бедных людей. Было особо подчёркнуто, что граждане страны талантливы и весьма сильны, сообщают СМИ.
В ходе состоявшейся поездки в Саратов Собчак заявила, что нельзя не замечать нехватку рабочих мест. Кандидат сообщила, что у людей нет денег, а в сёлах отсутствуют хорошие дороги. Журналист отметила банкротство банков. Было подчёркнуто, что государство не оказывает необходимую помощь. После общения с жителями областного Саратова Ксения Собчак сообщила в массмедиа, что Россию следует считать страной бедных и обездоленных людей. Но при этом они достаточно сильны и талантливы. «Как можно их грабить? Не замечать? Не понимаю», – сообщила кандидат на пост главы государства.
Собчак акцентировала внимание на том обстоятельство, что на её встречах с людьми многие из них рассказывают о бедах и проблемах. Телеведущая подчеркнула, что доказывать право на жизнь является подвигом в России. По данным Центризбиркома, после открытия счёта в избирательном фонде, наибольшая поступившая сумма, перечисленная Собчак, составила 19,4 млн рублей.
В ходе состоявшейся поездки в Саратов Собчак заявила, что нельзя не замечать нехватку рабочих мест. Кандидат сообщила, что у людей нет денег, а в сёлах отсутствуют хорошие дороги. Журналист отметила банкротство банков. Было подчёркнуто, что государство не оказывает необходимую помощь. После общения с жителями областного Саратова Ксения Собчак сообщила в массмедиа, что Россию следует считать страной бедных и обездоленных людей. Но при этом они достаточно сильны и талантливы. «Как можно их грабить? Не замечать? Не понимаю», – сообщила кандидат на пост главы государства.
Собчак акцентировала внимание на том обстоятельство, что на её встречах с людьми многие из них рассказывают о бедах и проблемах. Телеведущая подчеркнула, что доказывать право на жизнь является подвигом в России. По данным Центризбиркома, после открытия счёта в избирательном фонде, наибольшая поступившая сумма, перечисленная Собчак, составила 19,4 млн рублей.
Автор: Семен Зайцев