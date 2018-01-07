Виталина Цымбалюк-Романовская увлеклась черной икрой
Виталина Цымбалюк-Романовская увлеклась поеданием черной икры. На своей странице в сети Instagram актриса обнародовала несколько снимков, на которых она вместе с подругой ужинает в одном из столичных ресторанов.
«Мы вот решили провести новогодние праздники в теплой и душевной атмосфере. Раньше никогда не любила черную и красную икру, но теперь считаю их самыми вкусными лакомствами. Перебарщивать с едой тоже нельзя, из-за чего планирую заняться собой уже совсем скоро, чтобы к лету вернуться в форму», - написала Цымбалюк-Романовская на своей странице.
Поклонники отметили, что актриса слишком много средств тратит на развлечения. Кроме того, ранее она сообщала, что собирается отправиться в круиз на теплоходе. Бывшая супруга Армена Джигарханяна также похвасталась, что вместе с подругой они «проплыли» 1 января в текущем году.
«Сегодня она может позволить себе сделать укладку в самом дорогом столичном салоне красоты, однако вскоре все может измениться», - написал один из подписчиков страницы Цымбалюк-Романовской в Instagram. Несмотря на массу негативных отзывов, публикация актрисы собрала более 10 тысяч лайков всего за несколько минут.
«Мы вот решили провести новогодние праздники в теплой и душевной атмосфере. Раньше никогда не любила черную и красную икру, но теперь считаю их самыми вкусными лакомствами. Перебарщивать с едой тоже нельзя, из-за чего планирую заняться собой уже совсем скоро, чтобы к лету вернуться в форму», - написала Цымбалюк-Романовская на своей странице.
Поклонники отметили, что актриса слишком много средств тратит на развлечения. Кроме того, ранее она сообщала, что собирается отправиться в круиз на теплоходе. Бывшая супруга Армена Джигарханяна также похвасталась, что вместе с подругой они «проплыли» 1 января в текущем году.
«Сегодня она может позволить себе сделать укладку в самом дорогом столичном салоне красоты, однако вскоре все может измениться», - написал один из подписчиков страницы Цымбалюк-Романовской в Instagram. Несмотря на массу негативных отзывов, публикация актрисы собрала более 10 тысяч лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем