В Москве началась проверка двух вокзалов из-за сообщений об угрозе взрыва
В Москве началась проверка Ярославского и Ленинградского вокзалов после поступления сообщения о минировании. По информации от местной полиции, сейчас решается вопрос об эвакуации помещений.
«Сообщение в правоохранительные органы поступило сегодня в вечернее время. Аноним сообщил, что на обоих вокзалах находятся СВУ, которые взорвутся в течение часа. На место была отправлена бригада спасателей и полицейских для проверки помещений и ликвидации угрозы. Личность звонившего пока не удалось установить», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, в настоящее время на место уже прибыли кинологи, которые проверяют территории вокзалов на предмет наличия потенциально опасных предметов. Эвакуация пока не проводилась, так как явных причин для нее пока выявлено не было. Представители администрации Ленинградского и Ярославского вокзалов сообщили, что инцидент не отразился на расписании прибытия и отъезда поездов.
В полиции пояснили, что данный инцидент стал уже третьим за текущую неделю. В ходе предварительного расследования удалось установить, что звонки совершались с одного столичного района, однако задержать злоумышленников пока не удалось. По факту инцидентов, связанных с телефонным терроризмом, начаты проверки.
«Сообщение в правоохранительные органы поступило сегодня в вечернее время. Аноним сообщил, что на обоих вокзалах находятся СВУ, которые взорвутся в течение часа. На место была отправлена бригада спасателей и полицейских для проверки помещений и ликвидации угрозы. Личность звонившего пока не удалось установить», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, в настоящее время на место уже прибыли кинологи, которые проверяют территории вокзалов на предмет наличия потенциально опасных предметов. Эвакуация пока не проводилась, так как явных причин для нее пока выявлено не было. Представители администрации Ленинградского и Ярославского вокзалов сообщили, что инцидент не отразился на расписании прибытия и отъезда поездов.
В полиции пояснили, что данный инцидент стал уже третьим за текущую неделю. В ходе предварительного расследования удалось установить, что звонки совершались с одного столичного района, однако задержать злоумышленников пока не удалось. По факту инцидентов, связанных с телефонным терроризмом, начаты проверки.
Автор: Махов Артем