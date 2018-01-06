В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать рейсы «Аэрофлота»
В Вашингтоне отказались обслуживать рейсы российского «Аэрофлота». По информации от перевозчика, причиной данного решения стал транспортный коллапс, произошедший из-за осложнения погодных условий.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона затором в транспорте компания SwissPort не может обслуживать самолеты «Аэрофлота» и просит принять соответствующие меры по возврату билетов и предоставлению других проездных документов на удобное для клиентов время», - говорится в сообщении от американского аэропорта.
Представители «Аэрофлота» также обнародовали сведения об отмене рейсов, однако не указали точную причину. В то же время аэропорт выдал слоты на выполнение рейсов SU533 и SU539. В настоящее время администрация компании пытается решить вопрос с перевозкой пассажиров, которые планировали улететь из США в Россию.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил сведения о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со сложными погодными условиями в США.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона затором в транспорте компания SwissPort не может обслуживать самолеты «Аэрофлота» и просит принять соответствующие меры по возврату билетов и предоставлению других проездных документов на удобное для клиентов время», - говорится в сообщении от американского аэропорта.
Представители «Аэрофлота» также обнародовали сведения об отмене рейсов, однако не указали точную причину. В то же время аэропорт выдал слоты на выполнение рейсов SU533 и SU539. В настоящее время администрация компании пытается решить вопрос с перевозкой пассажиров, которые планировали улететь из США в Россию.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил сведения о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со сложными погодными условиями в США.
Автор: Махов Артем