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Татьяне Васильевой звонили любовницы мужа и просили не мешать
Российская актриса Татьяна Васильева рассказала общественности об истинных причинах расставания с мужем после 10-летних отношений. Артистка сообщила о своих семейных секретах в недавно вышедшем документальном фильме.

Татьяне Васильевой звонили любовницы мужа и просили не мешать


Российская артистка театра и кино Татьяна Васильева никогда не скрывала от своих поклонников каких-либо тайн и была откровенна в любом интервью. На днях прошла премьера показа документального кино «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше», где актриса открыла свои семейные тайны. К примеру, она вспомнила о былых трудностях со вторым избранником Георгием Мартиросяном, прожить в браке с которым успела десять лет.

Татьяна Васильева рассказала, что ее второй муж пользовался популярностью среди женщин, за него велись настоящие войны. Часто актрисе звонили по телефону разные женщины, говорили об их тесной связи с ее мужем и просили, чтобы Васильева не вставала на пути. У Георгия Мартиросяна к тому же ухудшались отношения с сыном, они часто ссорились. Бывший супруг насаждал тиранический стиль воспитания в тот же момент, когда Татьяна Васильева за свою жизнь не поднимала руку на детей. В данный момент российская артистка свободна, но весь свой досуг у нее направлен на уделение внимания родным детям и внукам.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 03:03
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