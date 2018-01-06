В Архангельской области пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей
На автомагистрали недалеко от Плесецка в Архангельской области не смогли разъехаться ВАЗ-2104 и Mitsubishi. В результате сильного столкновения погибли пять человек.
Совершая маневр, водитель ВАЗ-2104 спровоцировал столкновение с движущейся навстречу иномаркой Mitsubishi. В результате сильного удара на месте скончался один человек из автомобиля иностранного производства и 4 человека из отечественной "легковушки".
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, по итогам начатой проверки будет установлена причина столкновения.
Совершая маневр, водитель ВАЗ-2104 спровоцировал столкновение с движущейся навстречу иномаркой Mitsubishi. В результате сильного удара на месте скончался один человек из автомобиля иностранного производства и 4 человека из отечественной "легковушки".
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, по итогам начатой проверки будет установлена причина столкновения.
Автор: Артемов Сергей