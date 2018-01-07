Елена Беркова поздравила с Рождеством своих поклонников интригующим видео
Телеведущая Елена Беркова заинтриговала подписчиков, поздравив их необычным способом, во всемирной сети опубликовано видео с новогодними пожеланиями. Сюжет обрывается на самом интересном месте.
Популярная фотомодель и актриса выложила во всемирную сеть, в аккаунте Instagram, видеоролик интригующего содержания. Многие поклонники звезды были раздосадованы и взволнованы одновременно, просмотрев сюжет. На видео светская львица одета в бельё красного цвета. Беркова пожелала всем своим фанатам множество удовольствия и любви.
После этого звезда прикоснулась к нижнему белью, якобы намереваясь сделать что-то. Подписчики восприняли это, как главный подарок для них. Многие фанаты отметили, что видеозапись обрывается «на самом интересном месте».
Популярная фотомодель и актриса выложила во всемирную сеть, в аккаунте Instagram, видеоролик интригующего содержания. Многие поклонники звезды были раздосадованы и взволнованы одновременно, просмотрев сюжет. На видео светская львица одета в бельё красного цвета. Беркова пожелала всем своим фанатам множество удовольствия и любви.
После этого звезда прикоснулась к нижнему белью, якобы намереваясь сделать что-то. Подписчики восприняли это, как главный подарок для них. Многие фанаты отметили, что видеозапись обрывается «на самом интересном месте».
Автор: Семен Зайцев