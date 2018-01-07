Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Технологии

Huawei в 2018 году выпустит линейку из 10 бюджетных смартфонов
Компания Huawei намерена в текущем году представить минимум 10 новых бюджетных смартфонов. Представители бренда отметили, что собираются делать ставки на все линейки, привлекая как можно больше потребителей.

Huawei в 2018 году выпустит линейку из 10 бюджетных смартфонов


В минувшем году компания Huawei продала более 153 миллионов смартфонов, почти достигнув показателей Apple. Ее основными конкурентами стали Meizu и Xiaomi, которые также вышли на мировой рынок относительно недавно. За год рост продаж составил более 10 процентов, что подвигло компанию пересмотреть план на новый период.

Основатель и исполнительный директор Huawei Рен Женгфей рассказал, что намерен увеличить поставки минимум в полтора раза, сконцентрировавшись на выпуске смартфонов среднего и бюджетного классов. В то же время, гаджеты будут соответствовать всем нормам технологического обеспечения, получая постоянные апгрейды в линейках.

«Мы не собираемся покидать рынок премиальных смартфонов, так как на нем нам удалось также показать отличные результаты. Суть нового плана работы заключается в том, чтобы расширить спектр потребителей за счет введения дешевых приборов», - рассказал Рен Женгфей. По его словам, речь идет минимум о 10 новых моделях.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 04:30
Читайте также
Загрузка...
В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро
В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны
Сегодня восточные христиане отмечают Рождество
СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной
Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в
Поздравления с рождеством в стихах
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 10:20 В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
07.01, 10:16 Британские пабы будут работать дольше обычного в день
07.01, 10:10 Неизвестные забросали камнями авто Патриарха
07.01, 10:05 Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
07.01, 09:52 Победительнице шоу «Голос. Дети» Елизавете Качурак
07.01, 09:40 Дана Борисова собралась посетить монастырь
07.01, 09:34 Нагиев купил дом за 20 миллионов рублей
07.01, 09:31 Дональд Трамп оценил свои умственные способности, назвав
07.01, 09:27 После гибели каскадёра оштрафована киностудия, на
07.01, 09:24 Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown
07.01, 09:18 В Китае неизвестные украли кусок «умной» дороги из
07.01, 09:03 ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро за
07.01, 08:51 В США собака отказалась покидать могилу своего хозяина
07.01, 08:47 Пьяный дебош актёра «Игры престолов» Кита Харингтона в
07.01, 08:42 Более 30 человек пропали при столкновении судов у
07.01, 08:32 «Дом-2»: Александра Черно хочет вывести татуировку,
07.01, 08:07 NASA: К Земле приближается астероид размером с
07.01, 07:42 СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась
07.01, 07:21 Пугачева и Галкин показали в Сети интерьер своего
07.01, 07:02 В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны Кошкиной