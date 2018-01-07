Huawei в 2018 году выпустит линейку из 10 бюджетных смартфонов
Компания Huawei намерена в текущем году представить минимум 10 новых бюджетных смартфонов. Представители бренда отметили, что собираются делать ставки на все линейки, привлекая как можно больше потребителей.
В минувшем году компания Huawei продала более 153 миллионов смартфонов, почти достигнув показателей Apple. Ее основными конкурентами стали Meizu и Xiaomi, которые также вышли на мировой рынок относительно недавно. За год рост продаж составил более 10 процентов, что подвигло компанию пересмотреть план на новый период.
Основатель и исполнительный директор Huawei Рен Женгфей рассказал, что намерен увеличить поставки минимум в полтора раза, сконцентрировавшись на выпуске смартфонов среднего и бюджетного классов. В то же время, гаджеты будут соответствовать всем нормам технологического обеспечения, получая постоянные апгрейды в линейках.
«Мы не собираемся покидать рынок премиальных смартфонов, так как на нем нам удалось также показать отличные результаты. Суть нового плана работы заключается в том, чтобы расширить спектр потребителей за счет введения дешевых приборов», - рассказал Рен Женгфей. По его словам, речь идет минимум о 10 новых моделях.
В минувшем году компания Huawei продала более 153 миллионов смартфонов, почти достигнув показателей Apple. Ее основными конкурентами стали Meizu и Xiaomi, которые также вышли на мировой рынок относительно недавно. За год рост продаж составил более 10 процентов, что подвигло компанию пересмотреть план на новый период.
Основатель и исполнительный директор Huawei Рен Женгфей рассказал, что намерен увеличить поставки минимум в полтора раза, сконцентрировавшись на выпуске смартфонов среднего и бюджетного классов. В то же время, гаджеты будут соответствовать всем нормам технологического обеспечения, получая постоянные апгрейды в линейках.
«Мы не собираемся покидать рынок премиальных смартфонов, так как на нем нам удалось также показать отличные результаты. Суть нового плана работы заключается в том, чтобы расширить спектр потребителей за счет введения дешевых приборов», - рассказал Рен Женгфей. По его словам, речь идет минимум о 10 новых моделях.
Автор: Махов Артем