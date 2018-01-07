NASA планирует отправить зонд для изучения экзопланеты в системе Альфа Центавра
К вековому юбилею высадки человека на Луну NASA готовит межзвездный полет зонда в систему Альфа Центавра. Для исследования экзопланеты возле Проксимы Центавра создадут аппарат, способный разогнаться до 10% скорости света.
Воплотить в жизнь идею изучения других звезд взялись инженеры NASA. Вслед за отправленным ранее в глубокий космос зондом Voyager ученые планируют запуск летательного аппарата к ближайшей нам звездной системе и исследовать единственную обнаруженную до сих пор экзопланету. Система Альфа Центавра состоит из трех звезд и находится в четырех световых годах от Солнца, самый быстрый из существующих космических летательных аппаратов способен достичь ее за 80 тысяч лет.
Специалисты NASA намерены применить новый тип двигателей, позволяющих достичь 10% световой скорости. Лазерный парус и энергия аннигиляции антиматерии рассматриваются как возможные варианты силового агрегата.
Воплотить в жизнь идею изучения других звезд взялись инженеры NASA. Вслед за отправленным ранее в глубокий космос зондом Voyager ученые планируют запуск летательного аппарата к ближайшей нам звездной системе и исследовать единственную обнаруженную до сих пор экзопланету. Система Альфа Центавра состоит из трех звезд и находится в четырех световых годах от Солнца, самый быстрый из существующих космических летательных аппаратов способен достичь ее за 80 тысяч лет.
Специалисты NASA намерены применить новый тип двигателей, позволяющих достичь 10% световой скорости. Лазерный парус и энергия аннигиляции антиматерии рассматриваются как возможные варианты силового агрегата.
Автор: Артемов Сергей