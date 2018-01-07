Ученые: Черная дыра не заменит Земле исчезнувшее Солнце
Если вместо привычного желтого карлика, именуемого Солнцем, появится Черная дыра и Земля станет вращаться вокруг нее, то на жилой планете создадутся сверхэкстремальные условия. Такие опыты провели молодые ученые из британского исследовательского университета.
Начинающими научными деятелями из Лестерского института была посчитана приливная величина энергии, которая будет доступна Земле в ситуации, если на небосводе исчезнет Солнце, и третья планета станет вращаться вокруг черной области пространства-времени. Все результаты сводятся к сильному похолоданию и созданию на Планете очередного ледникового периода. Известен факт, что при осуществлении вращения спутника вокруг небесного объекта, превосходящего его по массе, на ближайшую к центральной точке орбиты область спутника и на самую дальнюю оказывает воздействие различая по значению притяжная сила, а между сторонами спутника создается гравитационный потенциал — энергия определенного объема, приводящая к деструкции вещества, составляющего основу небесного тела.
Применяя известные факты к процессам на Земле, можно сказать о возникновении приливно-отливных явлений, а в случае деформации твердотелых пород создаются условия для вулканических действий (примером служат масштабные процессы на спутнике Юпитера Ио). Если человечество в будущем не сможет найти альтернативную замену такому мощному источнику энергии как Солнце, население Земли будет обречено на серьезные испытания с неутешительными прогнозами. Ученые продолжают вести исследования по данному направлению и искать возможные решения вполне реальной проблемы будущего.
Начинающими научными деятелями из Лестерского института была посчитана приливная величина энергии, которая будет доступна Земле в ситуации, если на небосводе исчезнет Солнце, и третья планета станет вращаться вокруг черной области пространства-времени. Все результаты сводятся к сильному похолоданию и созданию на Планете очередного ледникового периода. Известен факт, что при осуществлении вращения спутника вокруг небесного объекта, превосходящего его по массе, на ближайшую к центральной точке орбиты область спутника и на самую дальнюю оказывает воздействие различая по значению притяжная сила, а между сторонами спутника создается гравитационный потенциал — энергия определенного объема, приводящая к деструкции вещества, составляющего основу небесного тела.
Применяя известные факты к процессам на Земле, можно сказать о возникновении приливно-отливных явлений, а в случае деформации твердотелых пород создаются условия для вулканических действий (примером служат масштабные процессы на спутнике Юпитера Ио). Если человечество в будущем не сможет найти альтернативную замену такому мощному источнику энергии как Солнце, население Земли будет обречено на серьезные испытания с неутешительными прогнозами. Ученые продолжают вести исследования по данному направлению и искать возможные решения вполне реальной проблемы будущего.
Автор: Дягилев Михаил