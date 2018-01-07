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exclusive / Наука

Ученые: Черная дыра не заменит Земле исчезнувшее Солнце
Если вместо привычного желтого карлика, именуемого Солнцем, появится Черная дыра и Земля станет вращаться вокруг нее, то на жилой планете создадутся сверхэкстремальные условия. Такие опыты провели молодые ученые из британского исследовательского университета.

Ученые: Черная дыра не заменит Земле исчезнувшее Солнце


Начинающими научными деятелями из Лестерского института была посчитана приливная величина энергии, которая будет доступна Земле в ситуации, если на небосводе исчезнет Солнце, и третья планета станет вращаться вокруг черной области пространства-времени. Все результаты сводятся к сильному похолоданию и созданию на Планете очередного ледникового периода. Известен факт, что при осуществлении вращения спутника вокруг небесного объекта, превосходящего его по массе, на ближайшую к центральной точке орбиты область спутника и на самую дальнюю оказывает воздействие различая по значению притяжная сила, а между сторонами спутника создается гравитационный потенциал — энергия определенного объема, приводящая к деструкции вещества, составляющего основу небесного тела.

Применяя известные факты к процессам на Земле, можно сказать о возникновении приливно-отливных явлений, а в случае деформации твердотелых пород создаются условия для вулканических действий (примером служат масштабные процессы на спутнике Юпитера Ио). Если человечество в будущем не сможет найти альтернативную замену такому мощному источнику энергии как Солнце, население Земли будет обречено на серьезные испытания с неутешительными прогнозами. Ученые продолжают вести исследования по данному направлению и искать возможные решения вполне реальной проблемы будущего.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 05:29
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