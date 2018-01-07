Нумеролог: Брэдли Куперу не хватает нежности в отношениях с Ириной Шейк
Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что Брэдли Куперу не хватает нежности в отношениях с Ириной Шейк. По словам специалиста, модель родилась в «День обоснования», ввиду чего сильно зависима от ласки и любви.
Сегодня Ирине Шейк исполняется 32 года. В личной жизни у нее все начало складываться отлично после того, как модель встретила голливудского актера Брэдли Купера. По ее словам, она привыкла к постоянным разъездам молодого человека во время романа с Криштиану Роналду, однако сейчас ее новый молодой человек постоянно находится рядом с ней, покидая ее только на съемки.
«Ирина Шейк родилась в «День обоснования», являясь миротворцем по своей натуре. Ей очень свойственны привыкание к любви и нежности. Из-за их отсутствия в отношениях с противоположным полом у миротворцев сразу же начинаются проблемы. Куперу стоит уделять модели как можно больше внимания. В противном случае пара рискует расстаться, так как Шейк просто не сможет жить без ласки», - рассказала нумеролог.
Специалист также отметила, что всем, кто родился в январе, свойственны доброта и искренность. Иногда данные качества становятся проблемными, делая людей доверчивыми.
Сегодня Ирине Шейк исполняется 32 года. В личной жизни у нее все начало складываться отлично после того, как модель встретила голливудского актера Брэдли Купера. По ее словам, она привыкла к постоянным разъездам молодого человека во время романа с Криштиану Роналду, однако сейчас ее новый молодой человек постоянно находится рядом с ней, покидая ее только на съемки.
«Ирина Шейк родилась в «День обоснования», являясь миротворцем по своей натуре. Ей очень свойственны привыкание к любви и нежности. Из-за их отсутствия в отношениях с противоположным полом у миротворцев сразу же начинаются проблемы. Куперу стоит уделять модели как можно больше внимания. В противном случае пара рискует расстаться, так как Шейк просто не сможет жить без ласки», - рассказала нумеролог.
Специалист также отметила, что всем, кто родился в январе, свойственны доброта и искренность. Иногда данные качества становятся проблемными, делая людей доверчивыми.
Автор: Махов Артем