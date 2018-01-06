У британской травести-дивы в прямом эфире порвалось и упало платье
Травести-дива Кортни Акт по пути на сцену шоу, транслирующегося в прямом эфире, споткнулась и порвала платье. Зрители смогли увидеть обнаженное тело звезды, которая сбежала с передачи, прикрывшись обрывками своего наряда.
Телеведущая Кортни Акт спускалась по лестнице во время прямого эфира, споткнулась и ее платье разорвалось, обнажив тело. Она стала прикрываться обрывками одежды и ушла со съемочной площадки.
После инцидента рейтинги британского шоу взлетели, сама же Кортни Акт вернулась к своей группе поддержки. Это далеко не первый подобный случай в эфире британских телеканалов, таким образом многие звезды пытались стать более популярными. Хотя сама Кортни Акт отрицает подобный сценарий, многие склонны рассматривать произошедшее как удачный имиджевый ход девушки.
Телеведущая Кортни Акт спускалась по лестнице во время прямого эфира, споткнулась и ее платье разорвалось, обнажив тело. Она стала прикрываться обрывками одежды и ушла со съемочной площадки.
После инцидента рейтинги британского шоу взлетели, сама же Кортни Акт вернулась к своей группе поддержки. Это далеко не первый подобный случай в эфире британских телеканалов, таким образом многие звезды пытались стать более популярными. Хотя сама Кортни Акт отрицает подобный сценарий, многие склонны рассматривать произошедшее как удачный имиджевый ход девушки.
Автор: Артемов Сергей