В Санкт-Петербурге в результате стрельбы ранен один человек
В Санкт-Петербурге по улице Ветеранов произошла стрельба в четыре часа. Очевидцы рассказали, что выстрелы слышались в районе дома №109.
На месте произошедшего работает оперативно-следственная группа. По некоторым данным, в результате стрельбы был ранен один человек. Подробности выясняются.
На месте произошедшего работает оперативно-следственная группа. По некоторым данным, в результате стрельбы был ранен один человек. Подробности выясняются.
Автор: Маргарита Лисарова