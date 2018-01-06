Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Спецслужбы проверяют аэропорт Домодедово в Москве началась проверка по факту поступившего звонка об угрозе взрыва.
На данный момент здание аэропорта Домодедово проверяют кинологи, территория оцеплена. Эвакуацию людей не проводили.
Стоит отметить, что ранее информационное агентство "Актуальные новости" сообщало о минировании еще двух московских вокзалов.
На данный момент здание аэропорта Домодедово проверяют кинологи, территория оцеплена. Эвакуацию людей не проводили.
Стоит отметить, что ранее информационное агентство "Актуальные новости" сообщало о минировании еще двух московских вокзалов.
Автор: Маргарита Лисарова