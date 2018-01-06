Эксперты «АВТОСТАТ» назвали модели-лидеры в российских городах-миллионниках
Экспертами из статистического агентства «АВТОСТАТ» было проведено исследование российского авторынка новых легковых машин. Статистика составлялась по итогам прошедших 11 месяцев прошлого года в населенных пунктах, где численность превышает 1 млн людей.
По итогам анализов были составлены и внесены в список модели-лидеры по каждому из определенных городов. Информируется, что во всех из 15 городов-миллионников лидирующие места на автомобильном рынке занимают LADA Granta, KIA Rio и Hyundai Solaris. Больше чем в половине населенных пунктов первое место за KIA Rio. Наибольшие продажи зафиксированы по Москве, где модель распродалась тиражом около 11,5 тыс. экземпляров. Отмечаются весомые продажи по Казани — чуть более 2 тыс. ед., в Нижнем Новгороде — более 1,4 тыс. ед, в Ростове-на-Дону — свыше 1,17 тыс. ед., в Екатеринбурге — более 1,16 тыс. ед. и в Уфе — около 1,1 тыс. ед.
За охваченный статистическим агентством «АВТОСТАТ» период в Санкт-Петербурге вышел в лидеры Hyundai Solaris — свыше 6,1 тыс. ед., в Челябинске — более 800 ед. и в Новосибирске — свыше 700 ед. LADA Granta смогла завоевать ведущие позиции в Перми — почти 1,5 тыс. ед., в Самаре — более 1,2 тыс. ед. и в Воронеже — свыше 960 ед.
По итогам анализов были составлены и внесены в список модели-лидеры по каждому из определенных городов. Информируется, что во всех из 15 городов-миллионников лидирующие места на автомобильном рынке занимают LADA Granta, KIA Rio и Hyundai Solaris. Больше чем в половине населенных пунктов первое место за KIA Rio. Наибольшие продажи зафиксированы по Москве, где модель распродалась тиражом около 11,5 тыс. экземпляров. Отмечаются весомые продажи по Казани — чуть более 2 тыс. ед., в Нижнем Новгороде — более 1,4 тыс. ед, в Ростове-на-Дону — свыше 1,17 тыс. ед., в Екатеринбурге — более 1,16 тыс. ед. и в Уфе — около 1,1 тыс. ед.
За охваченный статистическим агентством «АВТОСТАТ» период в Санкт-Петербурге вышел в лидеры Hyundai Solaris — свыше 6,1 тыс. ед., в Челябинске — более 800 ед. и в Новосибирске — свыше 700 ед. LADA Granta смогла завоевать ведущие позиции в Перми — почти 1,5 тыс. ед., в Самаре — более 1,2 тыс. ед. и в Воронеже — свыше 960 ед.
Автор: Дягилев Михаил