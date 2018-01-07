Ученые: Человечество способно восстановить озоновый слой
Обнадеживающий результат получили ученые, исследуя слои атмосферы при помощи спектрометра. Полученные данные подтверждают уменьшение озоновых дыр в результате снижения содержания хлора в стратосфере.
Международный запрет на использование хлорсодержащих веществ приносит свои первые плоды. Сокращение использования фреонов привело к значительному уменьшению содержания хлора в верхних слоях атмосферы, который разрушал молекулы озона. Технологическая деятельность человека привела к образованию озоновых дыр, и вот теперь доказано, что человечество в силах исправить ситуацию и восстановить озоновый слой, который служит защитой всего живого от вредного ультрафиолетового излучения.
Международный запрет на использование хлорсодержащих веществ приносит свои первые плоды. Сокращение использования фреонов привело к значительному уменьшению содержания хлора в верхних слоях атмосферы, который разрушал молекулы озона. Технологическая деятельность человека привела к образованию озоновых дыр, и вот теперь доказано, что человечество в силах исправить ситуацию и восстановить озоновый слой, который служит защитой всего живого от вредного ультрафиолетового излучения.
Автор: Артемов Сергей