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Ученые: Человечество способно восстановить озоновый слой
Обнадеживающий результат получили ученые, исследуя слои атмосферы при помощи спектрометра. Полученные данные подтверждают уменьшение озоновых дыр в результате снижения содержания хлора в стратосфере.

Ученые: Человечество способно восстановить озоновый слой


Международный запрет на использование хлорсодержащих веществ приносит свои первые плоды. Сокращение использования фреонов привело к значительному уменьшению содержания хлора в верхних слоях атмосферы, который разрушал молекулы озона. Технологическая деятельность человека привела к образованию озоновых дыр, и вот теперь доказано, что человечество в силах исправить ситуацию и восстановить озоновый слой, который служит защитой всего живого от вредного ультрафиолетового излучения.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 06:31
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