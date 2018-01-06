Лучшим фильмом 2017 года по версии The playlist стала лента «Моя счастливая семья»
Медиа-издание The playlist определило лучшие фильмы 2017 года, определив рейтинг зрительских симпатий. Лучшей лентой стала лента «Моя счастливая семья», снятая Саймоном Гроссом и Наной Эквтимишвили.
Сообщается, что по итогам года, по версии издания The playlist, картина грузинских режиссеров «Моя счастливая семья» заняла пятое место в рейтинге. В список вошли кинокартины «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, «Бродяги» Адама Леона, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбахаи и другие киноработы. В престижный перечень всего включены 30 кинолент. Особо отмечено, что фильм «Моя счастливая семья» снят как «простое и тонкое кино». В тоже время критики отмечают, что лента представляет собой сильный взгляд режиссеров на определенные аспекты жизни человека. В обзоре критиков указывается, что кинолента является «чуткой драмой, сердечной и интимной».
Представитель Национального киноцентра Грузии сообщил, что картина «Моя счастливая семья» является большим успехом национального кино. Премьера ленты грузинских режиссеров состоялась в США, в январе 2017 года, в ходе Международного фестиваля независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival).
Сообщается, что по итогам года, по версии издания The playlist, картина грузинских режиссеров «Моя счастливая семья» заняла пятое место в рейтинге. В список вошли кинокартины «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, «Бродяги» Адама Леона, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбахаи и другие киноработы. В престижный перечень всего включены 30 кинолент. Особо отмечено, что фильм «Моя счастливая семья» снят как «простое и тонкое кино». В тоже время критики отмечают, что лента представляет собой сильный взгляд режиссеров на определенные аспекты жизни человека. В обзоре критиков указывается, что кинолента является «чуткой драмой, сердечной и интимной».
Представитель Национального киноцентра Грузии сообщил, что картина «Моя счастливая семья» является большим успехом национального кино. Премьера ленты грузинских режиссеров состоялась в США, в январе 2017 года, в ходе Международного фестиваля независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival).
Автор: Семен Зайцев