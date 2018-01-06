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Лучшим фильмом 2017 года по версии The playlist стала лента «Моя счастливая семья»
Медиа-издание The playlist определило лучшие фильмы 2017 года, определив рейтинг зрительских симпатий. Лучшей лентой стала лента «Моя счастливая семья», снятая Саймоном Гроссом и Наной Эквтимишвили.

Лучшим фильмом 2017 года по версии The playlist стала лента «Моя счастливая семья»

Сообщается, что по итогам года, по версии издания The playlist, картина грузинских режиссеров «Моя счастливая семья» заняла пятое место в рейтинге. В список вошли кинокартины «Леди Макбет» Уильяма Олдройда, «Бродяги» Адама Леона, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбахаи и другие киноработы. В престижный перечень всего включены 30 кинолент. Особо отмечено, что фильм «Моя счастливая семья» снят как «простое и тонкое кино». В тоже время критики отмечают, что лента представляет собой сильный взгляд режиссеров на определенные аспекты жизни человека. В обзоре критиков указывается, что кинолента является «чуткой драмой, сердечной и интимной».

Представитель Национального киноцентра Грузии сообщил, что картина «Моя счастливая семья» является большим успехом национального кино. Премьера ленты грузинских режиссеров состоялась в США, в январе 2017 года, в ходе Международного фестиваля независимого кино «Сандэнс» (Sundance Film Festival).
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 19:07
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