В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны Кошкиной
Откровенный снимок Яна Кошкина выложила в своем Instagram. Слегка прикрыв грудь рукой, пышногрудая красавица принимает ванну держа в руке бокал игристого вина.
Фотоснимок актриса и телеведущая Яна Кошкина, лежа в воду и пене с бокалом шампанского, сопроводила подписью: «Всё в наших руках, поэтому они должны быть в полном порядке». Пользователям соцсетей фотография понравилась, Яну Кошкину в мыльной пене сравнивают с Клеопатрой и признаются ей в любви. Сама актриса в комментариях отмечает свой всегда безупречный маникюр, но большинство фолловеров взволновал бюст девушки пятого размера.
Снимок обнаженной Кошкиной успел собрать более 20 тысяч лайков.
Фотоснимок актриса и телеведущая Яна Кошкина, лежа в воду и пене с бокалом шампанского, сопроводила подписью: «Всё в наших руках, поэтому они должны быть в полном порядке». Пользователям соцсетей фотография понравилась, Яну Кошкину в мыльной пене сравнивают с Клеопатрой и признаются ей в любви. Сама актриса в комментариях отмечает свой всегда безупречный маникюр, но большинство фолловеров взволновал бюст девушки пятого размера.
Снимок обнаженной Кошкиной успел собрать более 20 тысяч лайков.
Автор: Артемов Сергей