В Армавире произошел взрыв в доме из-за самогонного аппарата
Причиной взрыва в много квартирном жилом доме в Армавире стал самогонный аппарат. В результате случившегося пострадал один человек.
Ранее информпортал "Актуальные новости" сообщал, что в Армавире в жилом доме произошел взрыв. На данный момент стало известно об одном пострадавшем и причине ЧП по улице Советской. Пострадавший обварил руки и был госпитализирован. На месте работают спецслужбы, подробности уточняются.
Ранее информпортал "Актуальные новости" сообщал, что в Армавире в жилом доме произошел взрыв. На данный момент стало известно об одном пострадавшем и причине ЧП по улице Советской. Пострадавший обварил руки и был госпитализирован. На месте работают спецслужбы, подробности уточняются.
Автор: Маргарита Лисарова