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Автостат: Продажи китайских авто с пробегом возросли в РФ на 13%
В России произошёл рост реализации авто с пробегом китайского производства. Параллельно Автостат сообщил, что на первичном российском рынке за 11 месяцев 2017 года снижение продаж составило 1%.

Автостат: Продажи китайских авто с пробегом возросли в РФ на 13%

По информации Автостата, на протяжении 11 месяцев прошедшего года в России было реализовано 67,5 тыс. автомобилей с пробегом китайских производителей. Согласно статистических данных, это на 13% выше результатов прошедшего года (59,7 тыс. машин). Особо отмечено, что каждый третий перепроданный в РФ китайский автомобиль имеет шильдик Chery. В период январь-ноябрь 2017 года продано 22,1 тыс. авто данного бренда, это превышает показатели прошедшего года на 8%.

Каждый четвёртый автомобиль с пробегом произведен предприятием Lifan (16,2 тыс. единиц, прирост составляет 24%). Вместе с ним одинаковую позицию занимают Great Wall (11,9 тыс. авто, показатели улучшены на 7%), а также Geely (11,6%, прирост 17%).
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 23:41
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