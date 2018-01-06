В Екатеринбурге из-под крана полилась черная вода с червями
Жители Екатеринбурга были шокированы, когда из-под домашних кранов в ванной и на кухне при включении лилась черная вода с червями. Многочисленные возмущения жителей столицы Урала были опубликованы в Сети.
В субботу, 6 января, многие жители Екатеринбурга оставили в соцсетях отзывы о том, что в их домах из смесителей течет червивая вода темного цвета. Наибольшее число пострадавших, судя по оставленным жалобам, оказалось в районе Уралмаш. Местные жители с большим количеством запросов обратились в здание городского «Водоканала» по одной и той же причине, что в домах у них течет вода отвратительного качества, которое негодно даже в технических целях. Передается сообщение о вкраплении в протекающей жидкости сгустков живых червей.
В администрации городского ведомства пообещали провести экстренные разбирательства по данной ситуации, навести порядок в водопроводных каналах города. Екатеринбуржцы также активно жаловались на мутную воду, у которой присутствует резкий неприятный запах. В ближайшее время жители Уралмаша будут вынуждены запастись покупной водой до разрешения ситуации в «Водоканале».
В субботу, 6 января, многие жители Екатеринбурга оставили в соцсетях отзывы о том, что в их домах из смесителей течет червивая вода темного цвета. Наибольшее число пострадавших, судя по оставленным жалобам, оказалось в районе Уралмаш. Местные жители с большим количеством запросов обратились в здание городского «Водоканала» по одной и той же причине, что в домах у них течет вода отвратительного качества, которое негодно даже в технических целях. Передается сообщение о вкраплении в протекающей жидкости сгустков живых червей.
В администрации городского ведомства пообещали провести экстренные разбирательства по данной ситуации, навести порядок в водопроводных каналах города. Екатеринбуржцы также активно жаловались на мутную воду, у которой присутствует резкий неприятный запах. В ближайшее время жители Уралмаша будут вынуждены запастись покупной водой до разрешения ситуации в «Водоканале».
Автор: Дягилев Михаил