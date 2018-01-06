В Москве фанаты "Спартака" избили журналистов в баре
В Москве в баре фанаты футбольного клуба "Спартак" избили журналистов сайта "Блокнот". Информацию передает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что участники драки отдыхали в баре "Все твои друзья". Один из фанатов ФК "Спартак" перебрал спиртного и навалился на журналиста. Далее последовал словесный конфликт, переросший в драку. Представитель СМИ получил удар по лицу. Как рассказали сотрудники "Блокнота", они попытались спрятаться от разъяренных футбольных болельщиков за барной стойкой, но им отказали и попросили покинуть помещение бара.
В свою очередь журналисты высказали обвинения, что сотрудники бара бездействовали и не хотели помогать в сложившейся ситуации.
Сообщается, что участники драки отдыхали в баре "Все твои друзья". Один из фанатов ФК "Спартак" перебрал спиртного и навалился на журналиста. Далее последовал словесный конфликт, переросший в драку. Представитель СМИ получил удар по лицу. Как рассказали сотрудники "Блокнота", они попытались спрятаться от разъяренных футбольных болельщиков за барной стойкой, но им отказали и попросили покинуть помещение бара.
В свою очередь журналисты высказали обвинения, что сотрудники бара бездействовали и не хотели помогать в сложившейся ситуации.
Автор: Маргарита Лисарова