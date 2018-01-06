В Москве двое мужчин изнасиловали в сауне девушку
В Москве двое молодых парней изнасиловали девушку в нетрезвом состоянии, находясь в местной сауне. Правоохранителями проводится следствие по данному происшествию.
В Москве в полицейское отделение с заявлением о преступлении позвонила 19-летняя девушка, рассказавшая, что двое молодых людей совершили над ней акт насилия на территории сауны. Было упомянуто, что преступление случилось в районе ул. Мясниковской. По прибытии в пункт, откуда поступил вызов, сотрудники силовых служб увидели девушку, которая оказалась под действием спиртных напитков.
Она повторно сообщила работникам полиции о двух мужчинах, которые составляли ей компанию по отдыху в сауне и воспользовались ситуацией, после чего поочередно изнасиловали девушку. В настоящее время проводится следствие по зафиксированному инциденту, определяются личности молодых людей, обвиняемых в причинении насилия.
В Москве в полицейское отделение с заявлением о преступлении позвонила 19-летняя девушка, рассказавшая, что двое молодых людей совершили над ней акт насилия на территории сауны. Было упомянуто, что преступление случилось в районе ул. Мясниковской. По прибытии в пункт, откуда поступил вызов, сотрудники силовых служб увидели девушку, которая оказалась под действием спиртных напитков.
Она повторно сообщила работникам полиции о двух мужчинах, которые составляли ей компанию по отдыху в сауне и воспользовались ситуацией, после чего поочередно изнасиловали девушку. В настоящее время проводится следствие по зафиксированному инциденту, определяются личности молодых людей, обвиняемых в причинении насилия.
Автор: Дягилев Михаил