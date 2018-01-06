СМИ: Lady Gaga записала гимн ЧМ-2018 по футболу
Lady Gaga из США предположительно станет исполнителем официального гимна ЧМ-2018 по футболу, ожидаемого в России. Артистка записала две композиции, одна из них может быть использована на открытии мирового чемпионата, сообщают западные СМИ.
Популярная в США и Европе поп-певица Lady Gaga завершила работу над двумя музыкальными композициями. Предположительно, одна из них может стать гимном Чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году. Одна из песен направлена на утверждение в ФИФА. Продюсер певицы Надир Хаят сообщил об этом в медиа-изданиях. Было отмечено, что если трек не будет одобрен, то фанаты звезды всё-равно его услышат.
Сообщается что Lady Gaga - это сценический псевдоним популярной певицы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты (Stefani Joanne Angelina Germanotta). Она является автором песен, продюсером, дизайнером и актрисой.
Популярная в США и Европе поп-певица Lady Gaga завершила работу над двумя музыкальными композициями. Предположительно, одна из них может стать гимном Чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году. Одна из песен направлена на утверждение в ФИФА. Продюсер певицы Надир Хаят сообщил об этом в медиа-изданиях. Было отмечено, что если трек не будет одобрен, то фанаты звезды всё-равно его услышат.
Сообщается что Lady Gaga - это сценический псевдоним популярной певицы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты (Stefani Joanne Angelina Germanotta). Она является автором песен, продюсером, дизайнером и актрисой.
Автор: Семен Зайцев