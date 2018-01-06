В Санкт-Петербурге возле церкви изнасиловали пьяную девушку
В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе неизвестный изнасиловал девушку. Она в состоянии алкогольного опьянения поступила в больницу с характерными травмами.
Сообщается, что 21-летнюю девушку обнаружили 5 января на перекрестке проспекта Славы и Бухаресткой улицы возле церкви. Врачи диагностировали у нее гематомы и сломанное ребро. Также были зафиксированы травмы, характерные изнасилования. На момент поступления в больницу пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Сообщается, что 21-летнюю девушку обнаружили 5 января на перекрестке проспекта Славы и Бухаресткой улицы возле церкви. Врачи диагностировали у нее гематомы и сломанное ребро. Также были зафиксированы травмы, характерные изнасилования. На момент поступления в больницу пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Автор: Маргарита Лисарова