На Рождество в Волгограде пройдут гонки на внедорожниках
В Волгограде под праздник Рождества будут организованы гонки и заезды на внедорожниках. Проведение мероприятия запланировано с утра до вечера 7 января.
Организаторы решили провести интересное событие в жизни города Волгограда на территории Тракторозаводского района в месте, где ранее осуществлялись заезды в рамках байк-шоу. Всем активным горожанам передается приглашение на принятие участия в рождественском мероприятии, которое начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Хозяева проведения гонок предусмотрят для посетителей специально отведенные площадки для приготовления шашлыков, а также возможность приобрести дрова, мангал на прокат и чайники для горячих напитков.
В программе дня планируются многочисленные гоночные заезды, а владельцам полноприводных внедорожников дадут возможность испытать свои водительские навыки и проверить, на что способны их машины. На специальной подготовленной скоростной трассе будут проводится главные мероприятия дня. Для детей и взрослых, которые не примут участие в автозаездах, проведут соревнования по пневматической стрельбе из винтовок. Победителям будут полагаться обещанные призы. Следует отметить, что вход на территорию проведения мероприятия будет платным для всех автовладельцев.
Организаторы решили провести интересное событие в жизни города Волгограда на территории Тракторозаводского района в месте, где ранее осуществлялись заезды в рамках байк-шоу. Всем активным горожанам передается приглашение на принятие участия в рождественском мероприятии, которое начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Хозяева проведения гонок предусмотрят для посетителей специально отведенные площадки для приготовления шашлыков, а также возможность приобрести дрова, мангал на прокат и чайники для горячих напитков.
В программе дня планируются многочисленные гоночные заезды, а владельцам полноприводных внедорожников дадут возможность испытать свои водительские навыки и проверить, на что способны их машины. На специальной подготовленной скоростной трассе будут проводится главные мероприятия дня. Для детей и взрослых, которые не примут участие в автозаездах, проведут соревнования по пневматической стрельбе из винтовок. Победителям будут полагаться обещанные призы. Следует отметить, что вход на территорию проведения мероприятия будет платным для всех автовладельцев.
Автор: Дягилев Михаил