Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась замена в театре
Бывшей супруге актера Армену Джигарханяну Виктории Цымбалюк-Романовской нашлась замена. Должность директора театра готов занять Марк Рудинштейн, сам Джигарханян останется художественным руководителем.

СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась замена в театре

Основатель фестиваля «Кинотавр» в Сочи, успешный российский продюсер Марк Рудинштейн сделал заявление в массмедиа. Было сказано, что из чувства доброй дружбы и уважения к Армену Борисовичу Джигарханяну, он готов предложить свою кандидатуру на пост главы театра. Речь идёт о роли кризис-менеджера, которую возьмёт на себя Марк Рудинштейн. Отмечено, что кандидатура на должность главы театра будет рассматриваться Департаментом культуры Москвы 12 января. После ухода Виталины Цымбалюк-Романовской исполняющей обязанности гендиректора театра является Елена Гильванова.

По словам Армена Джигарханяна, она - член «команды Виталины», и это ему не нравится. На должность директора театра актер хотел бы взять единомышленника. В связи с этим Рудинштейн предложил Джигарханяну свою кандидатуру. Тот обрадовался предложению и сказал, что нужно попробовать. «Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы с ним много общались», - подчеркнул Рудинштейн.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:42
Читайте также
Загрузка...
В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро
В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны
Сегодня восточные христиане отмечают Рождество
СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной
Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в
Поздравления с рождеством в стихах
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные
Добавление комментария
Последние новости
07.01, 10:20 В Воронеже открылся некоммерческий стрелковый клуб
07.01, 10:16 Британские пабы будут работать дольше обычного в день
07.01, 10:10 Неизвестные забросали камнями авто Патриарха
07.01, 10:05 Путин подарил икону церкви в Санкт-Петербурге
07.01, 09:52 Победительнице шоу «Голос. Дети» Елизавете Качурак
07.01, 09:40 Дана Борисова собралась посетить монастырь
07.01, 09:34 Нагиев купил дом за 20 миллионов рублей
07.01, 09:31 Дональд Трамп оценил свои умственные способности, назвав
07.01, 09:27 После гибели каскадёра оштрафована киностудия, на
07.01, 09:24 Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown
07.01, 09:18 В Китае неизвестные украли кусок «умной» дороги из
07.01, 09:03 ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро за
07.01, 08:51 В США собака отказалась покидать могилу своего хозяина
07.01, 08:47 Пьяный дебош актёра «Игры престолов» Кита Харингтона в
07.01, 08:42 Более 30 человек пропали при столкновении судов у
07.01, 08:32 «Дом-2»: Александра Черно хочет вывести татуировку,
07.01, 08:07 NASA: К Земле приближается астероид размером с
07.01, 07:42 СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась
07.01, 07:21 Пугачева и Галкин показали в Сети интерьер своего
07.01, 07:02 В Сети появилось фото обнаженной актрисы Яны Кошкиной