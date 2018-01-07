СМИ: Экс-супруге Армена Джигарханяна быстро нашлась замена в театре
Бывшей супруге актера Армену Джигарханяну Виктории Цымбалюк-Романовской нашлась замена. Должность директора театра готов занять Марк Рудинштейн, сам Джигарханян останется художественным руководителем.
Основатель фестиваля «Кинотавр» в Сочи, успешный российский продюсер Марк Рудинштейн сделал заявление в массмедиа. Было сказано, что из чувства доброй дружбы и уважения к Армену Борисовичу Джигарханяну, он готов предложить свою кандидатуру на пост главы театра. Речь идёт о роли кризис-менеджера, которую возьмёт на себя Марк Рудинштейн. Отмечено, что кандидатура на должность главы театра будет рассматриваться Департаментом культуры Москвы 12 января. После ухода Виталины Цымбалюк-Романовской исполняющей обязанности гендиректора театра является Елена Гильванова.
По словам Армена Джигарханяна, она - член «команды Виталины», и это ему не нравится. На должность директора театра актер хотел бы взять единомышленника. В связи с этим Рудинштейн предложил Джигарханяну свою кандидатуру. Тот обрадовался предложению и сказал, что нужно попробовать. «Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы с ним много общались», - подчеркнул Рудинштейн.
Основатель фестиваля «Кинотавр» в Сочи, успешный российский продюсер Марк Рудинштейн сделал заявление в массмедиа. Было сказано, что из чувства доброй дружбы и уважения к Армену Борисовичу Джигарханяну, он готов предложить свою кандидатуру на пост главы театра. Речь идёт о роли кризис-менеджера, которую возьмёт на себя Марк Рудинштейн. Отмечено, что кандидатура на должность главы театра будет рассматриваться Департаментом культуры Москвы 12 января. После ухода Виталины Цымбалюк-Романовской исполняющей обязанности гендиректора театра является Елена Гильванова.
По словам Армена Джигарханяна, она - член «команды Виталины», и это ему не нравится. На должность директора театра актер хотел бы взять единомышленника. В связи с этим Рудинштейн предложил Джигарханяну свою кандидатуру. Тот обрадовался предложению и сказал, что нужно попробовать. «Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы с ним много общались», - подчеркнул Рудинштейн.
Автор: Семен Зайцев