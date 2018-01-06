Вдова Дмитрия Хворостовского в канун Рождества призналась мужу в вечной любви
Овдовевшая супруга Дмитрия Хворостовского опубликовала в Сети послание мужу накануне наступления Рождества с трогательным содержанием. Семейство известного оперного исполнителя впервые без своего главы встречает христианский праздник.
Вторая супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли сделала признание в вечной искренней любви к своему навсегда ушедшему супругу. Праздник Рождества постоянно имел серьезное значение для семьи, но в 2018 году родственники и близкие артиста впервые вынуждены встречать светлый семейный праздник без участия Хворостовского.
Флоранс Илли — итало-французская артистка стала второй женой легендарного исполнителя. Дмитрий Хворостовский нежно звал свою любимую Флошей, так звучало на русский манер. По этой причине артистка взяла себе такой никнейм для профиля в Instagram, где опубликовала пост с обращением к своему возлюбленному, подкрепив его фотографией. Сразу после кончины мужа Флоренс Илли уже сообщала о любви навсегда к своему ушедшему супругу.
Вторая супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли сделала признание в вечной искренней любви к своему навсегда ушедшему супругу. Праздник Рождества постоянно имел серьезное значение для семьи, но в 2018 году родственники и близкие артиста впервые вынуждены встречать светлый семейный праздник без участия Хворостовского.
Флоранс Илли — итало-французская артистка стала второй женой легендарного исполнителя. Дмитрий Хворостовский нежно звал свою любимую Флошей, так звучало на русский манер. По этой причине артистка взяла себе такой никнейм для профиля в Instagram, где опубликовала пост с обращением к своему возлюбленному, подкрепив его фотографией. Сразу после кончины мужа Флоренс Илли уже сообщала о любви навсегда к своему ушедшему супругу.
Автор: Дягилев Михаил