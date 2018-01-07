Пугачева и Галкин показали в Сети интерьер своего фамильного замка
Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным поздравили своих многочисленных поклонников с Новым годом. В качестве эксклюзивного подарка звезды представили во всемирной сети интерьер своего фамильного замка.
Сообщается, что в интернете появились новые фотоснимки в аккаунте Максима Галкина в популярной соцсети Instagram. Артист разговорного жанра разместил семейное новогоднее фото в своём микроблоге. На фотографии изображено всё семейство звёзд, включая Гарри и Лизу. Супруги специально использовали для фотосъемок фамильный замок, продемонстрировав многочисленным подписчикам внутреннее убранство жилища. Отмечен богатый интерьер дома, включая различные украшения. Поклонники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина выразили благодарность своим кумирам за оригинальное поздравление с Новым годом.
Многие из них оставили положительные комментарии под снимками. За короткое время фотографии семейства Пугачевой и Галкина набрали тысячи лайков «Нравится». Фанаты засыпали Примадонну множеством положительных комплиментов по поводу того, что Гарри и Лиза похожи на маму больше, чем на отца.
Сообщается, что в интернете появились новые фотоснимки в аккаунте Максима Галкина в популярной соцсети Instagram. Артист разговорного жанра разместил семейное новогоднее фото в своём микроблоге. На фотографии изображено всё семейство звёзд, включая Гарри и Лизу. Супруги специально использовали для фотосъемок фамильный замок, продемонстрировав многочисленным подписчикам внутреннее убранство жилища. Отмечен богатый интерьер дома, включая различные украшения. Поклонники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина выразили благодарность своим кумирам за оригинальное поздравление с Новым годом.
Многие из них оставили положительные комментарии под снимками. За короткое время фотографии семейства Пугачевой и Галкина набрали тысячи лайков «Нравится». Фанаты засыпали Примадонну множеством положительных комплиментов по поводу того, что Гарри и Лиза похожи на маму больше, чем на отца.
Автор: Семен Зайцев