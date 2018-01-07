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NASA: К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом
Ученые из американского агентства NASA обнаружили в Солнечной системе астероид, сопоставимый с размерами многоэтажного дома. Траектория полета этого объекта говорит о том, что он должен столкнуться с Землей, и последствия для планеты могут быть разной степени тяжести.

NASA: К Земле приближается астероид размером с многоэтажный дом


Информационная служба NASA передала сообщение об обнаружении в пределах Солнечной системы нового гигантского метеорита, который в данный момент направляется к Земле. Малоизвестное небесное тело, чьи габариты приблизительно сопоставимы с многоэтажным зданием, 7 января должно либо войти в прямой контакт с Землей, либо разлететься на мелкие части в пределах атмосферы и затонуть в Атлантическом океане.

И все-таки, в случае столкновения, под угрозой дальнейшего существования окажутся все живые существа, населяющие Землю. Расчетная сила удара такого астероида может вызвать большое число мощнейших катаклизмов, которые повлекут за собой огромные потери среди населения Планеты.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 08:07
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