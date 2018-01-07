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«Дом-2»: Александра Черно хочет вывести татуировку, чтобы забыть Иосифа Оганесяна
Александра Черно объявила о своем решении вывести татуировку, напоминающую ей об Иосифе Оганесяне. Звезда нарастила волосы и выбрила виски, девушка всерьез увлечена сейчас Михаилом Вырским.

«Дом-2»: Александра Черно хочет вывести татуировку, чтобы забыть Иосифа Оганесяна

Популярная участница телешоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди написала в своем микроблоге о том, что паре Черно и Оганесяну, нужно было расстаться ещё раньше. По её мнению, Александра и Иосиф сейчас стали свободными. Триандафилиди написала, что в настоящий момент все «домочадцы» с нескрываемым интересом наблюдают за развитием отношений между Тверским и Черно. Сообщается, что после расставания с Иосифом Александра Черно находилась на грани нервного срыва.

Девушка хочет свести татуировку, которую она делала вместе со своим бывшим возлюбленным. Сейчас она увлечена Михаилом Вырским, прибывшим из Гомеля. Звезда желает полностью избавиться от воспоминаний об Оганесяне.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:32
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