В США собака отказалась покидать могилу своего хозяина
Миссис Морини прибыла на могилу своего отца на кладбище Амстердама, небольшого городка в штате Нью-Йорк. Женщина растрогалась, когда увидела, что собака отказалась покинуть могилу хозяина, умершего несколько месяцев назад.
Сообщается, что на кладбище собака находилась на протяжении всего времени со дня захоронения своего хозяина. По информации медиа-издания Metro, пёс по кличке Дета свернулся калачиком и лежал у могилы, лишь изредка покидая место своего пребывания.
По словам дочери умершего, домашнего питомца ей пришлось уносить на руках, настолько животное обессилело. Миссис Морини сняла видео и разместила его во всемирной сети, на видеохостинге YouTube.
Сообщается, что на кладбище собака находилась на протяжении всего времени со дня захоронения своего хозяина. По информации медиа-издания Metro, пёс по кличке Дета свернулся калачиком и лежал у могилы, лишь изредка покидая место своего пребывания.
По словам дочери умершего, домашнего питомца ей пришлось уносить на руках, настолько животное обессилело. Миссис Морини сняла видео и разместила его во всемирной сети, на видеохостинге YouTube.
Автор: Семен Зайцев