Более 30 человек пропали при столкновении судов у берегов Китая
После столкновения между нефтяным танкером из Панамы и сухогрузом из Гонконга около восточного побережья Китая чуть более 30 человек находятся среди числа пропавших без вести. Информацию передали китайские СМИ.
Под вечер у берегов реки Янцзы случилась катастрофа, в которой танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL не справились с маневрами и столкнулись. Связь пропала с обоими суднами сразу после аварии. По результатам катастрофы, на борту панамского танкера моментально возник пожар, в числе экипажа этого судна числились около 30 жителей Ирана и несколько граждан из Бангладеша.
У гонконгского судна остались серьезные повреждения, но сухогруз остался на плаву. Более 20 членов всего экипажа спасатели сумели эвакуировать и доставить в безопасное место.
Под вечер у берегов реки Янцзы случилась катастрофа, в которой танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL не справились с маневрами и столкнулись. Связь пропала с обоими суднами сразу после аварии. По результатам катастрофы, на борту панамского танкера моментально возник пожар, в числе экипажа этого судна числились около 30 жителей Ирана и несколько граждан из Бангладеша.
У гонконгского судна остались серьезные повреждения, но сухогруз остался на плаву. Более 20 членов всего экипажа спасатели сумели эвакуировать и доставить в безопасное место.
Автор: Дягилев Михаил