Пьяный дебош актёра «Игры престолов» Кита Харингтона в баре Нью-Йорка попал на видео
Посетители одного из баров Нью-Йорка сняли на видео пьяный дебош Кита Харингтона. 31-летний актёр «Игры престолов» не реагировал на просьбы покинуть заведение, потому сотрудникам охранной фирмы пришлось применить в отношении него физическую силу.
Записью с пьяным дебошем звезды фэнтезийной многосерийной драмы поделился блогер под ником Григорий Шубенков на видеохостинге YouTube. 2,5-минутный ролик демонстрирует, как Кит Харингтон, едва держась на ногах, пытается сыграть в бильярд, и когда ему не позволяют этого сделать, начинает спорить с посетителями нью-йоркского бара, стучать по столу и провоцировать драку. Видео заканчивается кадрами, как исполнителя роли Джона Сноу в «Игре престолов» выводят из увеселительного заведения.
Напомним, британские эксперты назвали Кита Харингтона самым безвкусным актёром в мире.
Записью с пьяным дебошем звезды фэнтезийной многосерийной драмы поделился блогер под ником Григорий Шубенков на видеохостинге YouTube. 2,5-минутный ролик демонстрирует, как Кит Харингтон, едва держась на ногах, пытается сыграть в бильярд, и когда ему не позволяют этого сделать, начинает спорить с посетителями нью-йоркского бара, стучать по столу и провоцировать драку. Видео заканчивается кадрами, как исполнителя роли Джона Сноу в «Игре престолов» выводят из увеселительного заведения.
Напомним, британские эксперты назвали Кита Харингтона самым безвкусным актёром в мире.
Автор: Воробьева Алина