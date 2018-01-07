ЕС решил ежегодно взыскивать с РФ 1,39 млрд евро за эмбарго на ввоз свинины
Евросоюз намерен взыскивать с России в судебном порядке 1,39 млрд евро ежегодно, это вызвано ограничением импорта свинины. Представители ВТО направили требования Брюсселя в арбитражный суд.
В Евросоюзе считают эмбарго, введенное ранее Москвой, незаконным. Медиа-издание Politico, ссылаясь на источники, сообщает, что на прошедшей неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск Евросоюза к рассмотрению. Перед началом судебных заседаний поданного искового заявления будет проведена оценка указанной суммы. Необходимо проверить насколько она оправдана. Отмечено, что заявленная сумма равна годовому объёму экспорта свинины в Российскую Федерацию до введения Москвой встречных санкций.
В ЕС заявили что намерены увеличивать истребуемую сумму на 15% процентов ежегодно. Ранее правительство РФ приняло решение о расширении контрсанкций. Речь идёт о запрете поставлять в страну живых свиней и субпродукты из США и Европейского союза.
В Евросоюзе считают эмбарго, введенное ранее Москвой, незаконным. Медиа-издание Politico, ссылаясь на источники, сообщает, что на прошедшей неделе Всемирная торговая организация (ВТО) приняла иск Евросоюза к рассмотрению. Перед началом судебных заседаний поданного искового заявления будет проведена оценка указанной суммы. Необходимо проверить насколько она оправдана. Отмечено, что заявленная сумма равна годовому объёму экспорта свинины в Российскую Федерацию до введения Москвой встречных санкций.
В ЕС заявили что намерены увеличивать истребуемую сумму на 15% процентов ежегодно. Ранее правительство РФ приняло решение о расширении контрсанкций. Речь идёт о запрете поставлять в страну живых свиней и субпродукты из США и Европейского союза.
Автор: Семен Зайцев