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После гибели каскадёра оштрафована киностудия, на которой снимают "Ходячих мертвецов"
Студия Stalwart Films была оштрафована после того, как там умер каскадер Джон Беркнер. Отмечается, что именно там снимается телесериал «Ходячие мертвецы».

После гибели каскадёра оштрафована киностудия, на которой снимают "Ходячих мертвецов"

Согласно полученной информации, студия, по решению Управления охраны труда при Минтруда США, была оштрафована на 12,7 тысяч долларов. Известно, что перед этим там в связи с гибелью актера-каскадера была проведена тщательная проверка. соответствующее решение Stalwart Films может оспорить в течение 1,5 месяцев.

Напомним, Джон Беркнер умер, ударившись о бетонный пол. Он упал с высоты шести метров. Врачи диагностировали у каскадера смерть мозга.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 09:27
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