В Китае неизвестные украли кусок «умной» дороги из солнечных батарей
В Китае возмущены кражей куска «умной» дороги, созданной из солнечных батарей. Сама панель не представляет собой ценности для воров, так как в стране её стоимость невысока, но восстановление повреждённой части потребует от государства немалых затрат.
Строительство экспериментального электрогенерирующего участка трассы завершилось в конце декабря, но уже менее чем через неделю был совершён акт вандализма. Разработчики сконцентрировались на инновационных технологиях, упустив из виду этот момент. Интернет-издание TechCrunch отметило, что целью кражи куска «умной» дороги из солнечных батарей могло стать стремление конкурентов изучить и скопировать изобретение.
Разработка представляет собой километровый участок трассы с установленными на нём 10 тысячами блоков фотоэлектрических преобразователей, сверху и снизу покрытых плотными слоями изолирующего материала. Автодорога оборудована индукционной зарядкой для электромобилей, благодаря которой они могут заряжаться прямо на ходу, а также системой отопления для растапливания снега.
Строительство экспериментального электрогенерирующего участка трассы завершилось в конце декабря, но уже менее чем через неделю был совершён акт вандализма. Разработчики сконцентрировались на инновационных технологиях, упустив из виду этот момент. Интернет-издание TechCrunch отметило, что целью кражи куска «умной» дороги из солнечных батарей могло стать стремление конкурентов изучить и скопировать изобретение.
Разработка представляет собой километровый участок трассы с установленными на нём 10 тысячами блоков фотоэлектрических преобразователей, сверху и снизу покрытых плотными слоями изолирующего материала. Автодорога оборудована индукционной зарядкой для электромобилей, благодаря которой они могут заряжаться прямо на ходу, а также системой отопления для растапливания снега.
Автор: Воробьева Алина